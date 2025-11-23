Es Tamaulipas nuevo polo turístico nacional

Con la asistencia de autoridades estatales, municipales, especialistas y líderes empresariales, Expo Tampico fue sede del Primer Congreso Internacional de Infraestructura Turística, organizado por la CMIC Tamaulipas.

El encuentro reunió por primera vez en el estado a quienes diseñan y proyectan el futuro turístico de México. La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el presidente nacional de la CMIC, Luis Rafael Méndez Jaled; y el presidente de CMIC Tamaulipas, Pablo Haro Panduro, entre otros funcionarios.

Tras el corte de listón, las autoridades recorrieron los stands para conocer proyectos e innovaciones en infraestructura.

¿Qué temas se abordaron en el congreso?

Durante el primer día se desarrollaron tres paneles: el papel de los municipios en el desarrollo sostenible; la coordinación entre gobiernos locales y federales; y la infraestructura para desarrollos inmobiliarios turísticos, con especialistas nacionales que destacaron la importancia de ciudades inteligentes, movilidad eficiente y modelos de inversión sustentables.

La jornada cerró con la presentación del libro "50 Aniversario CMIC Tamaulipas" y una conferencia magistral del periodista Alberto Peláez. El segundo día abrió con una ceremonia formal encabezada por líderes nacionales de CMIC, CNET y CONCAMIN, quienes subrayaron la relevancia del sector constructor en la competitividad del país.

¿Cuál fue el impacto del congreso en la región?

El programa incluyó paneles sobre financiamiento sustentable, infraestructura para eventos deportivos internacionales y un diálogo entre líderes empresariales que destacó la necesidad de colaboración para impulsar inversiones estratégicas.

El Congreso concluyó con un mensaje de cierre que reafirmó a Tamaulipas como un nuevo referente nacional en infraestructura turística y como espacio de articulación entre gobierno, iniciativa privada y academia.