Destaca diputada acciones de migración y seguridad

Durante su primer año como diputada federal, Lety Gutiérrez presentó su informe de actividades, en el que dio cuenta del trabajo realizado en el Congreso de la Unión, con énfasis en temas de migración, igualdad de género, seguridad y fortalecimiento institucional.

La legisladora señaló que su labor ha estado orientada a mantener una política cercana a la ciudadanía, atendiendo tanto a personas que residen en México como a mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero. Indicó que el informe refleja las inquietudes y necesidades recogidas a lo largo de su gestión legislativa.

Gutiérrez forma parte de las comisiones de Asuntos Migratorios; Comunicaciones y Transportes; e Igualdad de Género, y participa también como invitada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Desde estos espacios, informó que ha impulsado iniciativas relacionadas con la seguridad en carreteras, el fortalecimiento de la infraestructura y una política migratoria con enfoque humanitario.

En materia de igualdad y derechos de las mujeres, dio a conocer que ha promovido reformas orientadas a reducir la brecha salarial, fortalecer las órdenes de protección y atender la violencia de género. Entre las propuestas presentadas se encuentra el otorgamiento de un día con goce de sueldo para la realización de estudios preventivos de cáncer, así como la tipificación de la violencia vicaria como delito federal.

Asimismo, informó sobre iniciativas para reforzar las sanciones contra el robo al autotransporte y acciones legislativas enfocadas en la protección y acompañamiento de personas migrantes deportadas o en tránsito por la frontera norte del país.

Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señaló que ha fijado postura en defensa de la independencia del Poder Judicial y en el análisis de reformas en materia de seguridad pública, además de respaldar medidas dirigidas a apoyar la economía familiar y a distintos sectores sociales.