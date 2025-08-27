Facilita Infonavit acceso a vivienda

El Infonavit lanzó recientemente el modelo T100, un esquema de crédito hipotecario diseñado para facilitar el acceso a vivienda propia, especialmente para trabajadores con ingresos bajos y medios. Este nuevo modelo podría representar una oportunidad importante para los reynosenses que buscan adquirir su primera casa.

A diferencia del esquema anterior, que exigía 1,080 puntos para acceder a un crédito, el modelo T100 requiere apenas 100 puntos, reduciendo de manera significativa las barreras para obtener financiamiento. Esto significa que más trabajadores formales podrían cumplir con los requisitos y acercarse a su vivienda propia.

Requisitos y beneficios en Reynosa

Para acceder al crédito, los solicitantes deben ser trabajadores con aportaciones vigentes al Infonavit, no contar con otro crédito activo y cumplir con un mínimo de cotización. Las viviendas disponibles bajo este esquema suelen ser de interés social, con precios aproximados de 600 mil pesos y espacios de 60 metros cuadrados, distribuidos en dos recámaras, cocina, baño, sala-comedor y área de servicio.

Oportunidad para familias locales

El modelo T100 está dirigido principalmente a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos, lo que se traduce en que más familias en Reynosa podrían acceder a un crédito hipotecario. Autoridades locales del sector vivienda consideran que esta medida busca reducir las trabas burocráticas y permitir que los trabajadores accedan más rápido a su patrimonio.

Proceso de solicitud

Los interesados pueden iniciar el trámite de manera digital a través de la plataforma oficial de Infonavit, completando el curso "Saber +" y capturando los datos requeridos. También pueden acudir a las oficinas físicas del Infonavit en Reynosa para recibir asesoría personalizada y resolver dudas sobre el proceso.