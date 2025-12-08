Impulsan vivienda para jóvenes de bajo ingreso

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) abrió una nueva modalidad del Programa de Vivienda para el Bienestar, dirigido especialmente a jóvenes trabajadores de 20 a 35 años que buscan adquirir su primera vivienda en condiciones accesibles.

La iniciativa está enfocada en personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos, cuentan con una antigüedad laboral mínima de seis meses y no tienen un crédito hipotecario vigente con el Instituto. Con este esquema, los beneficiarios pueden acceder a una vivienda nueva de al menos 60 metros cuadrados, con mensualidades asequibles y adaptadas a su capacidad de pago.

El Infonavit informó que esta estrategia responde a una problemática recurrente: la dificultad que los jóvenes enfrentan para construir un patrimonio debido a ingresos limitados o esquemas crediticios que antes les impedían acceder a una vivienda.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Infonavit ubicadas en la colonia Rodríguez, sobre la calle Occidental, donde recibirán orientación detallada sobre requisitos, proceso de solicitud y alternativas de financiamiento. También pueden consultar información oficial en el sitio web institucional o comunicarse al 800 008 3900.

El programa está disponible tanto para derechohabientes activos del Infonavit como para trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con este esfuerzo, el Instituto reafirma su compromiso de facilitar el acceso a un patrimonio digno para la población joven, un sector que históricamente ha tenido limitaciones para adquirir vivienda por su nivel salarial.