Influenza cobra víctimas

Reynosa entra a la recta final del año con un llamado urgente de las autoridades sanitarias: la influenza ya dejó dos personas fallecidas en la ciudad y mantiene un comportamiento ascendente en temporada invernal.

De acuerdo con el reporte de Salud Bienestar Distrito IV, del 1 de enero al 11 de diciembre se han confirmado 31 casos de influenza, lo que ha encendido las alertas entre el personal médico.

Iliana Villarreal Cantú, titular de la dependencia, explicó que el refuerzo de vacunación es crucial en este momento del año.

Hasta el día de ayer 11 de diciembre, habían fallecido dos personas por influenza en éste 2025 en Reynosa". Iliana Villarreal Cantú, titular de Salud Bienestar

"Invitamos a la población a acudir a las unidades de salud para recibir la dosis contra la influenza. Es la manera más efectiva de protegerse", subrayó.

La funcionaria detalló que brigadas continúan recorriendo sector por sector, desde planteles educativos hasta empresas y zonas de alta afluencia, aplicando vacunas contra influenza estacional, Covid-19 y neumococo. La estrategia busca acercar la prevención a quienes, por trabajo o falta de tiempo, no acuden de manera regular a los centros de salud.

Complicaciones que cobran vidas

Villarreal Cantú puntualizó que las defunciones registradas derivan, en la mayoría de los casos, de complicaciones respiratorias severas, como neumonía o el agravamiento de enfermedades pulmonares crónicas.

Los fallecimientos, indicó, se presentan principalmente en personas adultas o con condiciones cardiopulmonares previas, lo que vuelve indispensable la vacunación anual.

Covid-19: un saldo prácticamente nulo

En contraste con la influenza, el Covid-19 mostró un comportamiento estable: solo un caso confirmado en todo el año, sin complicaciones graves. El paciente recibió atención oportuna y se encuentra recuperado.

RECOMENDACIONES DE SALUD

Aplicar la vacuna anual contra influenza, preferentemente antes del pico invernal.

No postergar la vacunación en personas adultas mayores, pacientes con asma, EPOC, cardiopatías o diabetes.

Acudir a revisión médica inmediata ante síntomas como fiebre persistente, malestar general, tos seca o dificultad respiratoria.

Evitar la automedicación y mantener medidas preventivas: lavado frecuente de manos, ventilación de espacios y etiqueta respiratoria.

Aprovechar las brigadas móviles que recorren colonias, escuelas y centros de trabajo.



