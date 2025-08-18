Infernal calor no cede, superará los 40 grados

Reynosa continuará registrando temperaturas elevadas durante la presente semana, con máximas que superará los 40 grados centígrados como parte de esta temporada de canícula.

Para este lunes, se esperan hasta 39 grados como máxima y 25 grados como mínima, con sensación térmica mayor.

El calor intenso se mantendrá el martes, con 38 grados como máxima y 24 como mínima, y con posibilidad de lluvias aisladas de 24 por ciento.

Las condiciones serán similares del miércoles al jueves, con máximas de 37 grados y mínimas de 24 a 25 grados, además de cielos parcialmente nublados.

El panorama para el viernes es de 37 grados como máxima, con posibilidad de lluvia del 36 por ciento.

La temporada más calurosa del año no ha terminado, por lo que la temperatura superior a los 40 grados centígrados se mantendrá los siguientes días.



