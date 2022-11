Reciclará INE material de próximas elecciones

Autoridades electorales en Reynosa esperan que la mayor parte de la papelería que se utilizará en la próxima jornada para elegir al nuevo senador por Tamaulipas provenga del reciclaje, ya que para el proceso no se gestionó ninguna partida presupuestaria, al ser parte de una situación extraordinaria, proveniente de un fallecimiento.

Las elecciones no estaban contempladas, pero el fallecimiento del senador orilló al INE a atender convocatoria; se espera utilizar material reciclado.

En cuanto a materiales electores ya estamos revisando los inventarios para ver cuáles podemos reutilizar, esto con el fin de no comprar nuevos´´. César Alcántara, INE 02 Reynosa

Se trata de curul del senador Faustino López Vargas, suplente del Gobernador Américo Villarreal Anaya y quien perdió la vida en un accidente el pasado 8 de octubre.

Al ser una elección no contemplada dentro del calendario del 2023, el vocal ejecutivo de la junta distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), César Alcántara Avila, dijo que incluso podría recibirse material de otros estados. "Tendremos que a partir de cero, en cuanto a la organización, pero en cuanto a materiales electores ya estamos revisando los inventarios para ver cuáles podemos reutilizar, esto con el fin de no comprar nuevos; los faltantes probablemente los estemos recibiendo de otras entidades cercanas como Nuevo Léon, San Luis Potosí, Veracruz, ya que no se tiene contemplado ningún presupuesto".

Todo el proceso de una elección debe seguirse, por ello se convocará al registro de candidatos de todos los partidos.

Podría ser en la segunda quincena de febrero cuando se convoque a las elecciones, y previo a ello, el INE tendría alrededor de 90 días para organizar todo, desde el acomodo de las urnas, padrón electoral, contrataciones y capacitaciones. "Esperaremos la notificación para hacer el acomodo de la fecha, podría ser en febrero, seguramente cercano por la segunda quincena, todavía es algo tentativo pero de acuerdo al mandato constitucional, tenemos que llevarlo a cabo, desafortunadamente por el fallecimiento del senador, ya que en el 2023 no se contemplaba ninguna elección".

La convocatoria para las nuevas elecciones se dará a conocer en los próximos días, todo será a cargo de las dos juntas distritales del INE, la del 02, ubicada en la zona centro y la del 09, de la colonia Campestre.