Se registraron largas filas en los módulos del INE

Desde tempranas horas de este lunes, se registraron largas filas en los módulos del Instituto Nacional Electoral en Reynosa, luego del reinicio de actividades tras el periodo vacacional decembrino.

¿Qué trámites se realizan en los módulos del INE?

Ciudadanos acudieron a los diversos módulos de atención, entre ellos el ubicado en el centro comercial de la colonia Ribereña, para realizar distintos trámites relacionados con la credencial para votar, como inscripción por primera vez, cambios de domicilio, actualización de datos y reposiciones.

La afluencia comenzó desde las primeras horas del día, lo que generó filas al exterior de los módulos, ante la necesidad de regularizar su situación.

Acciones del INE para atender a la ciudadanía

El INE reanudó este lunes sus servicios en los módulos de atención ciudadana, por lo que se espera que durante los próximos días continúe una alta demanda de trámites, principalmente por parte de personas que aprovecharon el inicio del año para actualizar su documentación oficial.

Los módulos suspendieron actividades del 29 de diciembre del 2025 al 3 de enero, regresando a sus actividades normales este lunes 5 de enero.

Impacto en la comunidad por la reanudación de servicios

Autoridades electorales invitan a la ciudadanía a acudir con anticipación, llevar la documentación requerida y, de ser posible, consultar la disponibilidad de citas para agilizar la atención.