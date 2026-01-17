Credenciales de elector pierden su vigencia: INE

Un total de 13 mil 538 credenciales para votar con vigencia 2025 y 5 mil 918 con vigencia 2024 se mantienen activas en el Distrito 02 del Instituto Nacional Electoral en Reynosa, por lo que la autoridad electoral hace un llamado a la ciudadanía para que renueve este documento, porque han perdido su vigencia.

¿Cuántas credenciales del INE están vigentes en Reynosa?

César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del INE Distrito 02 en Reynosa, comentó que las credenciales cuya vigencia marca 2025, a partir del 1 de enero deberán ser sustituidas obligatoriamente por una nueva identificación para poder ser utilizadas en cualquier trámite.

Subrayó que una credencial sin vigencia no puede utilizarse para realizar trámites bancarios, acceder a programas sociales ni efectuar gestiones ante dependencias, por lo que dejar expirar el documento puede generar múltiples complicaciones a los ciudadanos. "A partir del primero de enero la ciudadanía que tiene la 2025 debe de tener una nueva credencial", dijo.

Acciones de la autoridad electoral en Reynosa

El funcionario recordó que la credencial del INE no solo sirve para participar en procesos electorales, sino que también es una identificación oficial ampliamente aceptada por instituciones públicas y privadas, debido a sus altos candados de seguridad. "Dados los candados y todos los elementos de seguridad que contiene es una identificación fiable que brinda mucha confianza a todas las instituciones tanto públicas como privadas, es por eso que los bancos tienen convenio con el instituto nacional electoral para revisar los datos una credencial que ya no es vigente, no puede ser usada para realizar trámites bancarios, el llamado a la ciudadanía es que no lo dejen", recalcó.

Impacto de la falta de renovación de credenciales

César Alcántara Ávila, reiteró el llamado a la población para que no postergue la renovación de su credencial, al ser una herramienta indispensable tanto para el ejercicio del derecho al voto como para la vida administrativa cotidiana. El vocal ejecutivo del INE Distrito 02 en Reynosa, señaló que durante el mes de diciembre, se registró un incremento considerable en los trámites de cambio de domicilio, además de las solicitudes por renovación de credenciales vencidas.