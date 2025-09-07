Casas prefabricadas, solución para familias

Las casas prefabricadas son factibles son para nuestra ciudad respecto a la calidad y durabilidad de la construcción.

Roberto Avilez Arizpe, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa, detalló que se trata de un tema de costos y tiempos.

Sin embargo destacó que la industria ha padecido debido a la falta de mano de obra, por lo que podría ser una buena opción para futuros proyectos en esta ciudad.

"Hemos tenido que traer mano de otra de fuera, entonces yo creo que si se viniera un incremento considerable en la construcción, pues yo creo que sería bueno que a lo mejor no se necesitara tanta gente", expresó Avilez Arizpe.

A pesar de que se estima que los costos de construcción de una casa de manera tradicional y una prefabricada podrían ser similares, debido a temas de materiales y número de contrataciones de personal por obra, el tiempo de entrega de este nuevo modelo de construcción es por mucho menor.