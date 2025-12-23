Causa estragos ola inflacionaria

Para los trabajadores no tan sólo de Reynosa y Tamaulipas sino de todo México, este año que está a punto de concluir, fue un año muy difícil por tantos incrementos en precios de productos de la canasta básica así como también en las tarifas de los diversos servicios públicos.

¿Cómo afecta la inflación a los trabajadores en México?

"A estas alturas del 2025, sentimos que la economía de mucha gente trabajadora, está muy lastimada precisamente por los estragos causados por la ola inflacionaria que generó el encarecimiento de todo", dijo Filiberto López Adame, secretario general del STIE Sección 125.

Impacto de los aumentos en tarifas de servicios públicos

Insistió el líder sindical en que este fue un año muy difícil, pero externó su confianza en que el 2026 sea mejor, que haya mejores expectativas para la clase trabajadora y para sus familias.

Ojalá y que no haya tanto aumento en precio de los alimentos así como en artículos básicos y semibásicos, combustibles, energía eléctrica, agua potable y demás incluidos las tarifas telefónicas.

El año 2025 fue un año muy difícil para los trabajadores y sus familias, pues todo encareció desde huevo, leche, tortilla, etc., pero esperamos que el 2026 sea mejor.¨