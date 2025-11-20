Continúa al alza la canasta básica

Hasta en un 20% o más se han incrementado los precios de los productos de la canasta básica de enero a la fecha en 2025, por lo que las familias trabajadoras tienen que pagar más por el alimento que compran y consumen.

DALILA JASSO HERNÁNDEZ, DIRIGENTE DEL SINDICATO DE COMERCIANTES EN PEQUEÑO.

"Todo ya está más caro desde la leche, carne de res, de cerdo, de pollo, de pescado, el aceite comestible, los embutidos, huevo, tortillas de maíz o de harina, frutas y verduras, entre otros más", dijo Dalila Jasso Hernández, dirigente del Sindicato de Comerciantes en Pequeño.

Muchos son los trabajadores que ganan un salario mínimo y que realmente la sufren en serio porque batallan para poder conseguir todo lo necesario para su esposa e hijos.

La carestía de precios de los productos básicos no ha parado para desfortuna de los trabajadores que ganan menos dinero por su faena. -DALILA JASSO HERNÁNDEZ, DIRIGENTE DEL SINDICATO DE COMERCIANTES EN PEQUEÑO

La carestía ha sido galopante desde que comenzó el año y todo indica que así terminará porque las alzas en precios no paran.

Hay mucha gente que tiene que acudir a los tianguis a comprar ropa, calzado y otras cosas más porque lo nuevo, cuesta caro y no les alcanza para adquirirlos pues el dinero que perciben por la faena que realizan, es insuficiente para comprar nuevo, señaló la lideresa sindical.