Prevén aumento en la tortilla

De registrarse aumentos en los insumos utilizados por los industriales de la masa y la tortilla en el transcurso del mes de enero del 2026 que dan por hecho, también habrá incremento en el kilogramo del producto hasta en dos pesos.

Así lo hizo saber Jorge Negrete Martínez, vocero de la organización que agrupa a los dueños de tortillerías ubicadas en distintos sectores de Reynosa.

"Y aunque todavía no estamos claros de lo que ocurrirá en el primer mes del año nuevo que ya se aproxima, pensamos que se encarecerán los insumos que participan en la elaboración de la masa y la tortilla tanto con maíz o harina de maíz", agregó.

Pero de que habrá aumentos en refacciones, salarios, grafito, telón, aceites lubricantes y grasas de a alta temperatura y hasta en la materia prima se esperan.

Y si esto llega a ocurrir como nosotros pensamos, pues en automático se aplicará un ajuste en precio de la tortilla de dos pesos.

Estimó el representante de los propietarios de tortillerías, que eso podría ocurrir tal vez en la primera quincena del primer mes del año entrante, que ya viene en camino.

EL PRECIO

En la actualidad, el precio del kilo de tortilla de maíz o masca oscila entre los $28.00 y $30.00, según datos recogidos en algunos negocios del ramo localizados en distintos puntos de la geografía municipal.

Señalaron algunos empleados de esas negociaciones que si aumentan los insumos, se tendrá que aumentar el precio de la tortilla, porque de no hacerlo así, los negocios se descapitalizarían y se irían a la quiebra.

La ausencia de una política de consenso —en la que participen gobierno, productores, distribuidores y consumidores— deja nuevamente en medio a los hogares de Reynosa, quienes enfrentan la inflación alimentaria más directa: la del alimento base del país.

ESTIMACIONES

Dato Cifra

Precio actual por kilo $28 – $30

Aumento proyectado $2

Precio estimado enero $30 – $32

Fecha probable del ajuste primera quincena de enero

Insumos que subirían

Maíz, harina, refacciones, grasas, lubricantes, salarios