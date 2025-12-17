Incrementan muertes por Sida; no siguen el tratamiento

Setenta personas han muerto en Reynosa a causa del SiDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida), a lo largo del 2025, según reportan autoridades de UNEME/CAPASITS (Unidad de Especialidades Médica y Centro Ambulatoriopara la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual).

"La cifra corresponde a todo el sector Salud de esta ciudad y bueno pues es muy lamentable que ocurran los decesos de pacientes, pero generalmente esto ocurre tras haber contraído alguna otra enfermedad que no fue atendida oportunamente, provocando complicaciones muy graves", dijo Juana Díaz García, titular de la institución ubicada por calle San Luis Potosí y Toluca en la colonia Rodríguez.

"Otro factor que también contribuye a que ocurran fallecimientos en personas contagiadas, es el hecho de abandonar por una u otra razón el tratamiento médico que les es asignado y mediante el cual las personas pueden tener una buena calidad de vida siempre y cuando sigan al pie de la letra las indicaciones que se les dan", añadió.

Descartó la posibilidad de que a esa cifra de 70, aún puedan agregarse algunos más en caso de que los fallecimientos sigan registrándose en lo que resta del presente año.

Díaz García instó a los pacientes que rebasan los 1,200 en esta localidad, a tomar los medicamentos de retrovirales que les son asignados, pues sólo de esa manera y evitando contraer otros males, podrán seguir disfrutando de la vida.

Origen y tratamiento