Incrementan muertes por Sida; no siguen el tratamiento

Incrementan muertes por Sida; no siguen el tratamientoEspecialistas señalaron que con diagnóstico oportuno, apego al tratamiento y atender de otras enfermedades, las personas pueden llevar una vida larga y saludable
Setenta personas han muerto en Reynosa a causa del SiDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida), a lo largo del 2025, según reportan autoridades de UNEME/CAPASITS (Unidad de Especialidades Médica y Centro Ambulatoriopara la Prevención y Atención de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual).
"La cifra corresponde a todo el sector Salud de esta ciudad y bueno pues es muy lamentable que ocurran los decesos de pacientes, pero generalmente esto ocurre tras haber contraído alguna otra enfermedad que no fue atendida oportunamente, provocando complicaciones muy graves", dijo Juana Díaz García, titular de la institución ubicada por calle San Luis Potosí y Toluca en la colonia Rodríguez.
"Otro factor que también contribuye a que ocurran fallecimientos en personas contagiadas, es el hecho de abandonar por una u otra razón el tratamiento médico que les es asignado y mediante el cual las personas pueden tener una buena calidad de vida siempre y cuando sigan al pie de la letra las indicaciones que se les dan", añadió.
Descartó la posibilidad de que a esa cifra de 70, aún puedan agregarse algunos más en caso de que los fallecimientos sigan registrándose en lo que resta del presente año.
Díaz García instó a los pacientes que rebasan los 1,200 en esta localidad, a tomar los medicamentos de retrovirales que les son asignados, pues sólo de esa manera y evitando contraer otros males, podrán seguir disfrutando de la vida.
Origen y tratamiento
- El tratamiento con el que se combate el VIH-SIDA en el cuerpo humano consta de una combinación de tres o más fármacos antirretrovíricos. Si bien no cura la infección, este tratamiento ayuda a frenar el virus en su fase de réplica dentro del organismo y dota de fortaleza y de defensas a todo el sistema inmunitario.
- Y para que esta combinación funcione en su plenitud, un diagnóstico temprano es muy importante. El origen del SIDA se calcula en las primeras décadas del siglo XX, cuando el VIH se transmitió desde un simio a un ser humano por primera vez, pero no se propagó a nivel mundial hasta los años 80.
- Cuando el SIDA llegó a todo el planeta, tomó por sorpresa a la comunidad científica y, durante los primeros años de la enfermedad, se estigmatizó a la comunidad homosexual y a los consumidores de drogas inyectables.