Bajas temperaturas disparan venta de pan

Las bajas temperaturas incrementan la venta de pan caliente en los diversos negocios de la ciudad. El clima fresco genera el antojo del rico chocolate o café caliente, con pan dulce o en otras presentaciones como el bolillo.

"En la temporada invernal aumentan las ventas, se acaba rápido el pan, por que las familias buscan el producto, a clima fresco, mejores ventas", expresó Santiago Gomez, vendedor.

Las panaderías mantienen el surtido de las diversas presentaciones como donas, las tradicionales conchas, pastelitos, con glaseado, entre otros.

"Estas fechas siempre son de buena derrama económica y eso nos ayuda a terminar un mejor año", destacó.