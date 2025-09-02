Jardín de Niños replica a Nueva Escuela Mexicana

Como parte de la nueva escuela mexicana, las autoridades educativas han brindado especial énfasis al tema de la inclusión a nivel social y la empatía como prójimo, encomiendas que se replican en el Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano, ubicado sobre la calle Segunda Petrolera de la colonia Pedro J. Méndez de la ciudad de Reynosa, donde este ciclo escolar iniciarán con seis alumnos con dictámenes distintos.

"Tenemos alumnos con diagnóstico de autismo, tenemos alumnos con TDAH, alumnos con barreras auditivas, alumnos con barrera en cuestión de discapacidad motora, pero no es una imposibilidad para estar en el aula; al contrario, es una oportunidad para crecer e incluirnos todos como sociedad y hacernos valer y darnos ese buen trato como comunidad educativa", expresó Rocío Guillen Tovar, directora del Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano.

Algunos padres de familia llegan al plantel gracias a recomendaciones y experiencias de alumnos egresados, sumando cada vez más a esta comunidad estudiantil; "Ahorita actualmente contamos con seis alumnos con dictamen en este ciclo escolar, entre nuevo ingreso y alumnos que remiten para una re inscripción de este ciclo, alumnos que venían de segundo y ahorita ya están en tercero", detalló Tovar.

CUENTAN CON PERSONAL DOCENTE CAPACITADO

Guillen destaco que un tema importante para su personal docente, es capacitarse constantemente a fin de brindar a sus alumnos una educación de calidad por igual, "El viernes tuvimos una capacitación en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN), donde tuvimos el acompañamiento del neuropediatra el doctor Oscar Macías para dar ese complemento de apoyo para las docentes de como trabajar con los niños, alimentaciones idónea para los alumnos con barreras, diferentes tipos de diagnósticos o alertas o pruebas que podemos hacer para detectar y darle acompañamiento alas familias y que ellos a su vez puedan recurrir a instancias de psicología como Neuro Global, para poder tener esa atención para con sus hijos".

ESPACIOS DISPONIBLES EN SUS AULAS

El plantel cuenta con recepción de alumnos de 3 hasta los 5 años, un programa de desayunos escolares, que otorga a los estudiantes alimentos saludables e instalaciones seguras. "Tenemos espacio disponible de primero a tercer grado; la matrícula actual es de 720 alumnos para recepción y contamos con espacios disponibles con una capacidad para cada uno de los salones de aproximadamente 10 espacios disponibles por cada uno de los grupos, entonces son bienvenidos", concluyó Rocío Guillen.