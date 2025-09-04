Denuncian poste que está a punto de caer

Denuncian poste que está a punto de caerRiesgo latente en la colonia Guadalupe Victoria por poste inclinado
Con un visible desgaste en la base de madera que lo sostiene, se puede observar un poste ubicado en la esquina de la calle Cuarta y lateral del canal Rodhe de la colonia Guadalupe Victoria en la ciudad de Reynosa, el cual, debido a las inclemencias del tiempo, poco a poco ha ido inclinándose, dejando los cables de luz que sostiene colgando de manera peligrosa sobre la puerta de entrada de una de las viviendas afectadas.
Ruben Romero, quien habita uno de los domicilios más afectados, refiere que, a pesar de los numerosos reportes que se han realizado ante la Comisión Federal de Electricidad desde hace ya un año, han padecido debido a esta problemática.
Hasta el momento no se reportan afectaciones en el suministro de energía eléctrica o algún servicio de telecomunicaciones por esta causa; sin embargo, los cables de alta tensión se encuentran a pocos centímetros de la altura promedio de una persona, hecho que lo vuelve peligroso, grado de poner en riesgo la vida de los habitantes de la zona.
Romero señaló: "No nos hemos quedado sin luz, pero pues está peligroso porque, por ejemplo, yo cuando camino por aquí, siempre que abro mi puerta, siempre volteo a ver que no me vaya a caer encima; no, nunca le he tocado, ni siquiera; siempre estoy muy al pendiente porque sí me da mucho miedo". Piden a las autoridades correspondientes que atiendan su llamado.