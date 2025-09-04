Denuncian poste que está a punto de caer

Con un visible desgaste en la base de madera que lo sostiene, se puede observar un poste ubicado en la esquina de la calle Cuarta y lateral del canal Rodhe de la colonia Guadalupe Victoria en la ciudad de Reynosa, el cual, debido a las inclemencias del tiempo, poco a poco ha ido inclinándose, dejando los cables de luz que sostiene colgando de manera peligrosa sobre la puerta de entrada de una de las viviendas afectadas.

Ruben Romero, quien habita uno de los domicilios más afectados, refiere que, a pesar de los numerosos reportes que se han realizado ante la Comisión Federal de Electricidad desde hace ya un año, han padecido debido a esta problemática.

Hasta el momento no se reportan afectaciones en el suministro de energía eléctrica o algún servicio de telecomunicaciones por esta causa; sin embargo, los cables de alta tensión se encuentran a pocos centímetros de la altura promedio de una persona, hecho que lo vuelve peligroso, grado de poner en riesgo la vida de los habitantes de la zona.