Mujer teme perder su patrimonio; ya no aparece como dueña de su terreno en Reynosa

El Mañana / Staff.- La eliminación de la clave catastral de un terreno ubicado en la colonia La Escondida, en la ciudad de Reynosa, mantiene en incertidumbre a la propietaria, quien teme perder el patrimonio que heredó de sus padres, por lo que hace un llamado a la autoridad municipal para que explique la situación y ponga fin a lo que pudiera ser un abuso por parte de personal de Predial y Catastro.

La ciudadana Reyna Cristina García Ortiz señaló que sin explicación alguna, al acudir a pagar su impuesto predial, personal de la dependencia le informó que su clave catastral no existe, esto a pesar que en años anteriores ya ha realizado el pago de esta contribución.

"Vine a pagar, pero me salen con que ya no existe la clave catastral; yo tengo mis comprobantes donde he venido a pagar años anteriores”. Reyna Cristina García Ortiz Afectada

Ante tal situación, la inconforme teme que se trate de algún artilugio para despojarla de su propiedad, ubicada sobre la carretera Reynosa-Río Bravo, toda vez que es la segunda ocasión que sucede, siendo la primera en el año 2021, cuando la afectada tuvo que recurrir a instancias judiciales para que restituyeran su clave catastral.

“Vine a pagar, pero me salen con que ya no existe la clave catastral; yo tengo mis comprobantes donde he venido a pagar años anteriores. Yo quiero hablar con el presidente (Carlos Peña) para ver qué está pasando, porque cuando estaba su mamá Maki Ortiz, hace cuatro años, me hicieron lo mismo”, señaló.

Destacó que en ese entonces tuvo que recurrir a un amparo para que le regresaran su clave catastral, lo que representó un gasto oneroso en dicho trámite y, aunque en esta ocasión los propios trabajadores le indicaron que tenía que recurrir nuevamente a ese tipo de instancias, considera que la solución está en revisar bajo qué argumentos u objetivos se están realizando estos cambios.

Aunque dijo desconocer el trasfondo de la situación, la ciudadana afectada considera que pudieran existir más vecinos en una situación similar, por lo que hizo un llamado a alzar la voz y denunciar lo que, sospecha, podría ser un movimiento realizado en beneficio de intereses particulares.