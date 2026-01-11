Temen perder su empleo trabajadores de REPUVE

Inquieta a personas que laboran para el Módulo de REPUVE (Registro Público Vehicular) Reynosa pues desconocen la suerte que correrán luego de haberse eliminado el decreto mediante el cual se permitía la regularización de vehículos denominados ´chocolate´.

Hasta el momento y a varios días de haber sido anunciada la decisión de parte de la presidencia de la república, información publicada en el Diario Oficial de la Federación, los elementos que en esa oficina prestan sus servicios, ignoran cuál será su destino.

Incluso desconocen si serán liquidados por el tiempo que brindaron sus servicios en ese lugar.

Hasta el momento no hemos recibido indicación alguna, comentó una mujer que pidió el anonimato, pero que expresó su preocupación por lo que pudiera suceder.

No saben si serán dadas de baja o si continuarán laborando pero en alguna otra dependencia estatal, pues la oficina del Registro Público Vehicular que operaba a espaldas de la Oficina Fiscal del Estado, dependía del gobierno de Tamaulipas.

Incluso algunos empleados ya están pensando en la posibilidad de demandar por las instancias laborales, la liquidación correspondiente en caso de que no sean reubicados en otra oficina gubernamental.