Ofrece incentivo del 3% por hacer pago puntual

El Fondo Tamaulipas cuenta con programas de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas en Reynosa, que incluyen un incentivo del 3% para quienes realicen sus pagos puntualmente en los esquemas CREDIBIENESTAR y MICROEMPRENDEDOR.

Este incentivo consiste en una reducción directa del 3% en la tasa efectiva de interés aplicada a los créditos, lo que representa un ahorro que puede ser utilizado para fortalecer o expandir los negocios. Así, el descuento busca fomentar la responsabilidad financiera y favorecer la estabilidad económica de los beneficiarios.

El programa CREDIBIENESTAR ofrece financiamiento desde 50 mil hasta 500 mil pesos, con tasas de interés anuales que van del 14% al 17%, según el tipo de garantía presentada, ya sea hipotecaria o prendaria. Los plazos para pagar el crédito van de uno a tres años y pueden destinarse a capital de trabajo o adquisición de activos fijos.

MICROEMPRENDEDOR, orientado a microempresas, financia entre 10 mil y 50 mil pesos, con plazos máximos de 36 meses y requisitos de garantías hipotecarias o prendarias, además de un posible obligado solidario para complementar la seguridad del crédito.

Las oficinas del Fondo Tamaulipas en Reynosa están localizadas en Avenida Miguel Alemán 120, colonia Módulo 2000, donde se ofrece asesoría y acompañamiento para quienes estén interesados en estos programas y en aprovechar el beneficio del incentivo por pago puntual.

Estos programas forman parte de la estrategia estatal para apoyar el desarrollo productivo local mediante el acceso a crédito con condiciones financieras que promueven la formalidad y el crecimiento empresarial en Reynosa.



