Sofocan vecinos incendio

Un incendio se desató en la colonia Balcones de Alcalá, en la esquina de las calles Río Támesis y Río de la Plata el viernes 5 de septiembre, alrededor de las 4 de la tarde. A pesar del fuego considerable, que dejó rastros visibles y un fuerte olor a caucho y madera quemada, no se reportaron lesionados gracias a la rápida intervención de los propios vecinos.

Elementos de Bomberos y ambulancias llegaron al sitio para garantizar la seguridad, aunque fue la comunidad la que protagonizó el combate directo contra las llamas. Con extintores, cubetas de agua e incluso desde los techos de las viviendas, los residentes enfocaron sus esfuerzos para evitar que el fuego se propagara a casas colindantes, logrando controlar el siniestro antes de mayores daños.

Este incendio se suma a una serie de eventos similares que han afectado a la colonia en las últimas semanas. El 21 de agosto un intento de incendio fue contenido por los vecinos en el mismo predio; el 24 de agosto un fuego consumió material en una calichera de la calle Río Yukón; y hace apenas una semana, un domicilio en la calle Parque Nogalar sufrió un incendio que destruyó sus muebles. La recurrencia de estos casos ha generado alerta y preocupación entre la comunidad.

Pese a la gravedad y frecuencia de estos incendios, hasta el momento las autoridades competentes no han iniciado alguna investigación oficial ni han emitido algún comunicado explicando las causas de estos hechos o los pasos a seguir para prevenirlos. Esta falta de respuesta incrementa la inquietud y el sentimiento de vulnerabilidad entre los habitantes del sector.

Letrero del negocio afectado con visibles quemaduras tras el siniestro.

La colonia Balcones de Alcalá vive, por tanto, una situación de riesgo latente, dependiente en gran medida del compromiso y la solidaridad de sus propios vecinos para enfrentar emergencias como la del pasado viernes, mientras esperan que las autoridades asuman su responsabilidad en materia de protección civil y seguridad pública.

