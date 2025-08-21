Se incendia poste en la colonia Juárez

Luego de las fuertes rachas de vientos registradas durante la tarde del pasado martes, distintos árboles, estructuras y postes de luz en algunos puntos de la ciudad resultaron con severos daños. Este fue el caso del que se ubica en la esquina de la calle Manuel Zamacona y Puerto Ángel de la colonia Benito Juárez, el cual, tras las tolvaneras, empezó a incendiarse.

Al percatarse de los hechos, vecinos del lugar iniciaron las llamadas a los números de emergencia, así como a la Comisión Federal de Electricidad, ya que temían que ocurriera una tragedia, ya que, pese al incendio, el suministro de luz continuaba activo en la zona; sin embargo, testigos refieren que no hubo respuesta por parte de CFE.

"Estuvimos toda la noche en vela, esperando la hora en la que se viniera abajo el poste; a los de la CFE les llamamos y la señorita solo nos dijo que no había cuadrillas, aunque le explicamos que el poste tenía luz y estaba incendiándose, a punto de caer", refirió José Varela, uno de los afectados.

Detallan que sí acudieron elementos de protección civil y bomberos, y en cuestión de minutos lograron apagar el fuego; sin embargo, al paso de media hora, el fuego volvió, ya que el corto continuaba debido a que no se detenía el suministro de energía eléctrica.

Fue hasta el mediodía del miércoles cuando una cuadrilla de la CFE acudió al lugar para atender la situación. El fuego ya había cesado y se observaba un notorio y peligroso deterioro en la madera.

Al respecto, los trabajadores quienes realizaban las reparaciones indicaron que llevarían a cabo un levantamiento de daños de los postes ubicados en la zona, donde se logran observar al menos dos más que ya se encuentran inclinados y con severos daños en la madera que los sostiene.