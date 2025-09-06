Sin control, precios de artículos de la canasta

Van y vienen aumentos en precios de productos básicos y no hay control, cada comercio vende sus artículos a como quieren, por lo que la PROFECO debe de cumplir con su trabajo que es el de proteger la economía de los consumidores.

"Desafortunadamente en éste tipo de casos, en esa dependencia no hacen nada pese a que reciben un salario por el trabajo que debieran de realizar", dijo Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización en la Federación de Trabajadores de Reynosa.

No hay control ni vigilancia por parte de ellos como Procuraduría, agregó.

Por lo tanto, son los consumidores los que sufren las consecuencias por la falta de decisión por parte de quienes se encuentran al frente de la referida oficina.