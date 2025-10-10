Atiende IMSS a más de 243 mil en fin de semana

De enero a septiembre de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, atendió a 243 mil 155 personas durante sábados y domingos; solo en Reynosa, se registró la atención a 132 mil derechohabientes en este mismo período.

El estado cuenta con 10 unidades de Medicina Familiar de tiempo completo, que suman 42 consultorios: cada consultorio atiende cuatro consultas por hora, en un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche.

José Luis Aranza Aguilar, titular de la representación del IMSS en Tamaulipas, comentó que la salud no se puede burocratizar ni limitarse a los días hábiles, ya que las enfermedades pueden presentarse cualquier día, incluidos sábados y domingos, y estas unidades están abiertas para servir a la ciudadanía y a los derechohabientes.

"Quiero invitar a toda la ciudadanía para que acudan los sábados, para que acudan los domingos a atenderse en estas unidades de medicina familiar que están dando un servicio los fines de semana, yo siempre lo he dicho, la salud no se puede burocratizar y solamente acudir de lunes a viernes porque nos enfermamos sábados y nos enfermamos los domingos y están estas unidades de tiempo completo abiertas para servir a la ciudadanía", dijo.

Entre los servicios que se ofrecen en estas unidades durante los fines de semana se encuentran las consultas de Medicina Familiar, laboratorios, rayos X, consulta de Trabajo Social, servicio de enfermería y consultas de nutrición.

"Quiero destacar, Tamaulipas es el estado en donde prestamos más consultas de medicina familiar en relación a las unidades de tiempo completo, hay que acudir la familia, los pacientes los derechohabientes sábado y domingo", recalcó.

El IMSS invita a la ciudadanía a aprovechar estas unidades los sábados y domingos.

"Estamos atendiendo, si consideramos la jornada de las 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche y son cuatro consultas por hora, hay que multiplicar y eso es lo que se está dando solamente en el consultorio", recalcó.



