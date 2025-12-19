Busca el IMSS médicos residentes

El Instituto Mexicano del Seguro Social realizará visitas a hospitales y unidades médicas donde se cuente con médicos residentes, con el objetivo de fortalecer el acercamiento y el contacto directo con este personal de salud, a fin de invitarlos a unirse a la plantilla laboral de la institución.

Acciones de la autoridad para captar médicos residentes

Gabriela Rubio Enríquez, responsable de Captación y Retención de Médicos Especialistas de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, destacó que el objetivo es invitar a estos médicos a considerar al Instituto del Estado como la mejor opción para su desarrollo profesional y permanecer en las filas.

"Donde se tengan médicos residentes, a fin de tener un mejor acercamiento y contacto directo para expresarles el gran interés de que formen parte de nuestra plantilla de trabajo, proponer una integral y competitiva oferta laboral para ellos y sus familias", dijo.

Se extiende una invitación a médicos residentes a unirse a la plantilla laboral, médicos próximos a concluir su especialidad y que prestan actualmente su servicio en unidades del Seguro Social en Tamaulipas.

Detalles sobre la oferta laboral del IMSS

"Se busca fortalecer el sentido de pertenencia al Instituto y al estado, ya que muchos de estos médicos provienen de diversas regiones del país y han estado en Tamaulipas durante su formación académica, por ello, se les dará a conocer los beneficios que les ofrece el IMSS, así como las especialidades y los distintos tipos de contratación con los que contamos", expresó.

Rubio Enríquez recordó que en el pasado draft nacional se captaron 240 nuevos médicos especialistas, y el objetivo es superar esa cifra.