Realiza IMSS campaña de planificación familiar

Autoridades de la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Reynosa, llevaron a cabo una campaña de colocación de métodos de planificación familiar, entre ellos implantes subdérmicos y el dispositivo hormonal SIU Ling, dirigida a la población derechohabiente y no derechohabiente.

Miriam Edith Loredo Amaro, jefa del área de Trabajo Social, explicó que estas acciones forman parte de las campañas permanentes de planificación familiar que se desarrollan en la unidad, y que buscan ofrecer a las mujeres y hombres distintas alternativas anticonceptivas según sus necesidades.

En esta ocasión, se atendió a un grupo de diez mujeres, aunque cualquier persona interesada puede acudir de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, o de 3:00 a 7:00, para recibir orientación.

Detalló que el implante subdérmico colocado ofrece protección anticonceptiva durante cinco años y puede ser solicitado por cualquier persona, sin importar su afiliación al IMSS.

El programa de planificación familiar del IMSS abarca a personas desde los 14 años en adelante y promueve una sexualidad responsable mediante la asesoría médica y psicológica, en el caso de los adolescentes, la clínica realiza actividades extramuros en escuelas y universidades, tanto públicas como privadas, para impartir información sobre prevención del embarazo y métodos anticonceptivos.

"No fomentamos que tengan relaciones sexuales, lo que queremos es que hagan conciencia y que una vez que se ejerza la sexualidad tiene que ser con conocimiento y con responsabilidad", destacó en el tema de los jóvenes.

Loredo Amaro subrayó que todos los métodos son gratuitos y accesibles, a fin de que se pueda tener una buena planificación familiar.

"Permanentemente en el módulo de planificación familiar se proporcionan parches subdérmicos, hormonales orales, inyectables, colocación de implantes de dos vías y de una vía que es el de 3 años y de 5 años y bueno se les dan también anticonceptivos, se les asesora para garantizar su salud sexual y reproductiva y que cuando ellos requieran ya no tener hijos también están los métodos definitivos que es la oclusión tubaria bilateral (salpingoclasia) y la vasectomía", dijo.



