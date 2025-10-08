Fomenta bienestar emocional con Activación Física Nacional

Fomenta bienestar emocional con Activación Física NacionalLa Unidad de Medicina Familiar 332 invita a la ciudadanía a participar el 10 de octubre de 2025.
Con el propósito de fomentar hábitos saludables y reforzar el cuidado del bienestar emocional, la Unidad de Medicina Familiar número 332 del Instituto Mexicano del Seguro Social, invita a la ciudadanía a participar en la Activación Física Nacional "Empieza por ti", que se realizará el próximo 10 de octubre de 2025 a las 10:00 horas.
Bajo el lema "Activa tu cuerpo y libera tu mente", la iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener una vida activa, ya que el ejercicio contribuye a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer la salud integral.
La activación física "Empieza por ti" contribuye a cuidar la salud mental, por lo que se exhorta a la ciudadanía a participar, moverse, generar energía positiva y dedicar tiempo al bienestar personal. El IMSS invita a derechohabientes, trabajadores y al público en general a sumarse desde sus centros laborales, escuelas o desde casa, a seguir la transmisión en vivo y participar en los ejercicios que promueven el equilibrio entre cuerpo y mente. Se busca que los ciudadanos puedan tener mayor activación desde el lugar donde se encuentren y se pueda mejorar su salud.