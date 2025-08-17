Registra el Materno Infantil mayor número de nacimientos

El Hospital Materno Infantil en Reynosa, se posicionó como el IMSS Bienestar con mayor número de nacimientos atendidos durante el pasado mes de Julio en Tamaulipas, así lo detalló su director Eduardo López Torres.

"El mes de julio fue prácticamente el mes más productivo del año, tuvimos el mayor número de nacimientos 189 nacimientos en el mes, lo que nos coloca como el hospital de los de IMSS Bienestar en el estado con mayor número de nacimientos, es el hospital que mas bebes recibe en todo el estado", expresó López.

Señaló que el hospital atiende a pacientes que requieren atención obstétrica de la zona Ribereña, lo que incluye a los municipios de Valle Hermoso, Río Bravo, Matamoros, San Fernando, Miguel Alemán, Camargo Diaz Ordaz y Reynosa, "brindamos la atención ordinaria, pero también la atención para pacientes complicadas, entonces el hospital cuenta con una alta capacidad resolutiva en cuestión de la atención materna y también en la cuestión de la atención padiatrica", detalló.

Eduardo López Torres Director

Asimismo destaco que durante las temporadas de alta incidencia de nacimientos, los insumos médicos en general pueden llegar a escasear, tal es el caso de las vacunas, dijo, "en el caso de las vacunas, hay un tema en general en donde estamos en una cuestión de abasto un poco tardío, de hecho ya os avisaron que a fin de mes se tiene que regularizar esta situación, por lo pronto realmente no hay problema, cuando nazca el bebe nosotros informamos a las mamas y nos ponemos en contacto con ellas cuando tengamos el biológico para poderles aplicar la vacuna, ahorita nos hacen falta BCG y Hepatitis que son las que se ponen posterior al nacimiento".