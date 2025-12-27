Sigue IMSS aplicando vacunas hasta en centros comerciales

Mientras que en los Centros de Salud de Reynosa sigue parada la vacunación contra enfermedades diversas, en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), la actividad en ese sentido no se detiene y por tanto continúa adelante hasta en centros comerciales.

Los módulos de PREVENIMOS por parte del Seguro Social, continúan brindando servicio y hasta el pasado 24 de diciembre continuaba ofreciendo servicio en algunas tiendas departamentales.

Ofrecen desde vacunas contra la influenza y hasta contra el sarampión y el neumococo.

Personal encargado de uno de los módulos, dijo que venía registrándose buena demanda de dosis, sobre todo las de sarampión e influenza.

Dijeron que una vez pasadas las fiestas navideñas, esperarían volver a los centros comerciales de la ciudad con ese mismo propósito, el de prevenir mediante la aplicación de vacunas, enfermedades como las ya señaladas.

SIGUE PARADA

Sin actividad alguna en materia de vacunación, siguen estando las unidades de Salud, dependientes del IMSS Bienestar, que operan en esta fronteriza ciudad, disposición que generó críticas por parte de madres y padres de fama que habían pensado acudir a esos lugares para inmunizar a sus pequeños hijos contra el sarampión y otros males más.



