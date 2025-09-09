Fortalecen alianza comercial con puerto de Brownsville

Un paso firme hacia la competitividad industrial de Reynosa se da con la reciente alianza fortalecida entre Index Nacional y el Puerto de Brownsville, que busca impulsar el comercio binacional y atraer inversiones estratégicas a la región.

El Puerto de Brownsville, pieza clave en la logística entre Estados Unidos y México, concentra cerca del 90 % de su carga destinada a México, apoyando sectores esenciales como el automotriz, manufacturero y aeroespacial. Este vínculo no solo mejora la eficiencia en el intercambio comercial, sino que también amplía las oportunidades para las industrias locales, especialmente para la creciente comunidad maquiladora de Reynosa.

En una reunión estratégica, representantes de Index y del puerto discutieron proyectos conjuntos orientados a fortalecer la infraestructura logística, generar más empleos y apoyar el nearshoring, la tendencia que ha impulsado la relocalización cercana de la producción desde EE.UU. hacia México. La coordinación entre estos actores se traduce en beneficios directos para la economía local y la consolidación de Reynosa como un nodo fundamental dentro de las cadenas globales de suministro.