Impuestos a refrescos afectará a ciudadanía

Si verdaderamente quiere el gobierno federal cuidar la salud de los mexicanos, debiera prohibir la venta de refrescos en tamaño familiar o que contengan más azúcar de la permitida, pero el aumentar impuestos a las gaseosas, por lo pronto lesionará al bolsillo de la gente humilde que es la que más consume esa clase de productos.

En éstos términos habló Juan Salvador Portillo Martínez, quien es secretario de Organización en la Federación de Trabajadores de Reynosa.

"El gobierno sabe y lo sabe muy bien que el mayor consumidor de refrescos son precisamente los de la clase humilde y bueno, podrán de dejar de tomar agua, ¿pero gaseosas o cervezas?", agregó.

Ya se ve que la mayoría de los diputados federales dieron su aval para la carga impositiva, producto de la reforma fiscal que para el 2026 fue autorizada en la Cámara de Diputados, que incluye el impuesto a las bebidas azucaradas y otros productos más.

Específicamente en lo relacionado con las bebidas saborizadas y lo que deben hacer las autoridades es ordenar la reducción de la cantidad de azúcar y también en otros productos que se caracterizan por tener gran contenido de ese tipo de grano.

AFECTARÁ

Además, la medida afectará a los trabajadores de la industria embotelladora, pues de bajar el consumo de refrescos, se reducirán sus ingresos por concepto de comisiones, dijo finalmente Portillo Martínez.



