Ley de amparo debe fortalecer a la justicia

”El juicio de amparo es un derecho constitucional que debe fortalecer la justicia, la independencia judicial y la confianza en las instituciones”, expresó el presidente del Centro Empresarial de la COPARMEX, Heberardo González Garza.

“Encabezados por nuestro Presidente Nacional Juan José Sierra Álvarez, fijamos postura ante la aprobación de la Reforma a la Ley de Amparo”, comentó.

Expresamos lo que “…esta reforma representa para el Estado de Derecho, la certeza jurídica y la defensa de los derechos ciudadanos y empresariales”, abundó el presidente del Centro Empresarial de la COPARMEX.

Reiteramos en la COPARMEX que encabeza Juan José Sierra Álvarez que el juicio de amparo no es un privilegio: es un derecho constitucional que debe fortalecer la justicia, la independencia judicial y la confianza en las instituciones.

A invitación del Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra Álvarez, el presidente del Centro Empresarial de Reynosa de la COPARMEX, asistió al evento convocado por la dirigencia nacional de este organismo, donde se aclaró que los empresarios afiliados a esta institución “no buscamos privilegios sino igualdad ante la ley.

Participaron todos los centros empresariales del país de manera presencial y a través de las redes. En la reunión plenaria el presidente nacional destacó que la economía y la justicia social sólo pueden florecer cuando haya justicia jurídica.

Antes de que la Reforma a la Ley de Amparo fuera aprobada y modificada en la Cámara de Diputados la madrugada del miércoles enviada al Senado de la República para su análisis y revisión, quienes la aprobaron en horas de la noche del mismo día, los presidentes de los 71 Centros Empresariales enviaron cartas a los legisladores expresando su inconformidad por las propuestas planteadas en el proyecto de ley.

Encabezados por el Presidente Nacional de la COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, los presidentes de los 71 Centros Empresarios del país, expresaron en las cartas dirigidas a los legisladores del H. Congreso de la Unión, su disposición para a través del diálogo y la comunicación establecer los mecanismos necesarios en defensa del juicio de amparo, que es el mejor legado al constitucionalismo del mundo, haciendo hincapié en que “la justicia no dependa de la voluntad política”