Esperan mejoras en decreto sobre autos

Importadores de autos usados en Reynosa, esperan que sean positivas las modificaciones que planea realizar el Gobierno Federal al decreto federal de legalización de autos chocolate, porque se ha abusado al hacer trámites ilegales y que al final afectan a los ciudadanos con el decomiso del auto.

Recientemente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que del decreto de legalización de vehículos sufrirá modificaciones tras detectarse abusos y fraudes en su aplicación.

"Lo hemos estado manifestando durante tres años, desde el principio han abusado de él porque han entrado vehículos que no deben de ser regularizados, y bueno espero en Dios que que hagan los cambios adecuados y que no pongan en riesgo el patrimonio de las personas", dijo Hugo Jofre Chávez, representante de los importadores de autos usados en Reynosa.