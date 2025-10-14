Piden importadores ajustar precio de las importaciones legales

Importadores de autos de la ciudad de Reynosa, destacan la importancia de que se realice un ajuste de precios por parte del gobierno federal, en cuanto a los costos de las importaciones legales.

Hugo Jofre Chavez, presidente de los importadores de autos por el estado de Tamaulipas, dijo:

“Es una opción que estamos llenos de filtros tenemos muchas características de beneficio como es pasar por medio de un agente aduanal, pasar todos los filtros que se han venido poniendo a través de los años, tenemos más de 40 años de importar los vehículos de manera legal, lo cual hay que acomodar con la economía, pidiéndole a al señora presidente que es el punto clave de beneficiar a la población es reestructurar la economía de los decretos de importación legal”.

Hugo Jofre aseguró, “el programa fue muy bueno, lo he dicho muchas veces, pero ahorita ya no hay vehículos que importar con las características y los beneficios que tenía ese decreto.

Mucha gente está pidiendo que se eliminen los obstáculos del decreto; yo creo que estaría mal porque estaríamos alimentando más la corrupción y abriríamos más las puertas a la informalidad”.

Menciona que los importadores de autos de la región se han mantenido pese a las ventas bajas, ya que sí han resultado afectados por las regularizaciones por decreto, principalmente debido a que no se apegaron a los beneficios y hubo quienes llevaron a cabo acciones indebidas, llenando de falsas promesas a los ciudadanos que, buscando ahora en su economía, pusieron en riesgo su patrimonio.

“La gente se va por la economía, no considerando el problema que les genera traer un vehículo ya más ilegal de lo que lo traía”, destacó Chavez, quien además exhortó a la población a que tome las medidas necesarias para evitar ser víctimas de fraude.