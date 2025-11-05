Prohíben la importación de camiones usados de diésel

Entraron en vigor nuevas reglas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía, por lo que a partir de ahora está prohibida la importación a la frontera y el país de camiones usados con motor diésel que tengan una antiguedad de más de 10 años.

Esto se desprende en el decreto emitido por el gobierno federal a través de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT y la SE), fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Esta nueva norma del gobierno federal se refiere a los camiones usados que utilizan diesel y que representan el 5 % de la flota de automotores, y representan el 61 % de contaminantes.

El decreto gubernamental pone fin así a la importación de camiones usados con antiguedad mayor a 10 años provenientes de los Estados Unidos, medida que también ayuda a reducir la contaminación que generan este tipo de unidades y proteger el medio ambiente.

Este acuerdo, emitido por las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT y de Economía (SE), pretende contribuir a alinear la nueva normatividad con las disposiciones que están vigentes en el mercado nacional.

La nueva normatividad exige que la importación de vehículos pesados de carga y pasaje con motor a diésel y peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos solo se autorice si el año de fabricación del motor no excede los 10 años al momento de su introducción al país.

DETENIDA IMPORTACIÓN VEHICULAR

El especialista Abraham Ortiz Sánchez informó que ayer venció el decreto del gobierno federal, por lo que está detenida la importación de automóviles en Reynosa y toda la franja fronteriza.

Lo más seguro es que si en los próximos días -en esta semana- no se publica el nuevo decreto para importación de automóviles, la próxima semana habrá protestas, como las que se registraron el año pasado en Reynosa y toda la franja fronteriza, agregó el también catedrático universitario.

Todo esto se debe a que el gobierno federal no se ha publicado el nuevo decreto automotriz.

Dijo Ortiz Sánchez que se desconocen a ciencia cierta los motivos por los cuales no se ha dado a conocer el decreto anual de importación de automóviles, pero que existe la esperanza como el año pasado, de que en los próximos días -en esta semana a más tardar- salga publicado para que se reanuden las importaciones de autos, camionetas y ademas vehículos.

Precisó que esto afecta a los compradores de unidades motrices, importadores, agentes aduanales y en general a todo el sector aduanero.

Hoy era el último día para las importaciones, sin embargo el trámite se tarda tres días, porque los vehículos primero se tienen que presentar en el lado americano ante las autoridades policiacas, para verificar que las unidades que se han a importar no sean robadas, explicó Ortiz Sánchez.

Así es que desde este momento está detenido todo, porque nadie puede realizar ni está realizando el trámite porque no hay forma de hacerlo ya, agregó el especialista.

Hace un año sucedió lo mismo, el decreto debió de haberse publicado en septiembre, luego se pospuso y después salió muy tarde, lo que provocó en toda la franja fronteriza la inquietud y la inconformidad entre los importadores de unidades motrices y todo el gremio de aduanas.

Esperamos que en esta ocasión no suceda lo mismo, y que a mas tardar en la presente semana sea liberado el nuevo decreto de importación, de lo contrario es inminente la protesta generalizada de todos los afectados, externó Ortiz Sánchez.

LO ESENCIAL CAMIONES

El nuevo decreto federal prohíbe la importación de camiones de carga usados con más de 10 años de antigüedad, buscando modernizar la flota y reducir el impacto ambiental del sector.

Palabra de Canacar

"Es un paso decisivo hacia la modernización del autotransporte de carga en México",

afirmó Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Canacar.

Claves del decreto

Prohíbe el ingreso al país de vehículos de carga diésel con más de 10 años de uso.

Aplica a unidades con peso bruto mayor a 3,857 kilogramos.

Fue resultado de más de dos años de trabajo técnico y coordinación interinstitucional entre el sector público y privado.

Impacto esperado

Renovación de flota: se busca reemplazar unidades viejas por camiones más eficientes, seguros y sustentables.

Generación de empleos en el sector del transporte y mantenimiento.

Menor contaminación y mayor seguridad vial.

La edad promedio de los camiones de carga en México es de más de 20 años.

62% de las unidades tienen entre 11 y 39 años de antigüedad.

Solo el 28% tiene una vida útil de 1 a 10 años.