Esperan reducción de aranceles en la importación de autos

Representantes del sector de importadores de autos usados se mantienen a la expectativa del nuevo decreto federal que regula la introducción legal de vehículos extranjeros al país, el cual se prevé entre en vigor el próximo 5 de noviembre, por lo que se ha hecho la petición para que bajen los aranceles.

Hugo Joffre Chávez, representante de los importadores en Reynosa, comentó que este decreto es esperado con optimismo por el gremio, con la esperanza de que las condiciones sean más accesibles y que no se presenten retrasos en su publicación y aplicación.

"Estamos esperando el cambio de decreto para el cinco de noviembre, primero Dios, esperemos que venga un poquito más cómodo en lo que se refiere a la economía y que no se retrase, lo más importante es que no se retrase", dijo.

Entre los principales ajustes que el sector espera, destacó la reducción de aranceles para permitir una importación más justa y equitativa de los vehículos, medida también ayudaría a disminuir la entrada de unidades ilegales al país.

"Que bajen los aranceles para que la gente pague más justo la importación de los vehículos y con eso, también que no se incremente la introducción de vehículos ilegales al país, eso es lo único que queremos, pedimos y solicitamos cada año mesas de trabajo, pero bueno, han estado ocupados que no se han podido dar", recalcó.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y evitar caer en fraudes o falsas promesas sobre trámites de importación.

"El llamado es que no se desesperen, hay que tener calma, esperar que venga mejor y cuidar su patrimonio más que nada, no se enganche con cualquier persona, en cuestión de que hay pedimento, hay una sola manera de importar los vehículos, es un solo decreto, eso es lo único que hay", recalcó.

El nuevo decreto marcará las reglas bajo las cuales se podrá importar autos usados procedentes del extranjero un proceso de alta demanda en la frontera norte.



