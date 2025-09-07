Una cadena de cobros cierra a 700 negocios

La insostenible carga fiscal y los pagos que tienen que hacerse a distintas dependencias públicas por trámites diversos, ha provocado el cierre de unos 700 negocios formales en Reynosa, situación que ya ha llegado a un nivel de alarma.

"Cansados de una interminable cadena de cobros, entre los que destacan los que se hacen por trámites diversos ante Medio Ambiente, Obras Públicas, Salud, COEPRIS, Protección Civil, entre otros más, quienes tenían dedicados muchos años al comercio establecido, ahora han ido bajando cortinas para sumarse a la comercialización informal", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO local.

"Tal vez para ellos se les haga muy poco pagar $1,000.00 por mes por un permiso de cambio de uso de suelo, por un permiso para construcción, o por una licencia de funcionamiento, pero si sumas esa cantidad por 20 oficinas públicas con las que tienen que hacer también algún tipo de gestión, pues ya es mucho dinero", añadió.

A nivel de alarma llega ya el cierre de negocios formales en Reynosa, por la pesada carga fiscal aunado a la falta de estímulos por parte del gobierno en tanto que informales suman ya 13,000, según el último estudio con que contamos. - Gildardo López Hinojosa Presidente de CANACO

Ahora bien, por otro lado, de parte del gobierno no hay una política de estímulos para los empresarios, no baja la gasolina ni el diesel ni tampoco la energía eléctrica y para acabarla de amolar, los bancos manejan créditos con intereses muy altos.

Otras medidas gubernamentales como la Ley Silla, genera aún más desánimo, desaliento a la inversión con lo que están prácticamente ahuyentando a los inversores y a quienes ya tienen un negocio establecido.