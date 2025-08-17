Crece cierre de negocios

En los últimos meses, negocios de Balcones de Alcalá han cerrado sus puertas, lo que ha generado comentarios y debates entre los residentes del sector sobre los factores que influyen en la permanencia de las empresas en la zona.

Uno de los cierres más destacados es el de la sucursal de VIPS, cuyo local presenta un letrero que indica que permanece cerrado de forma indefinida supuestamente debido a mantenimiento.

Vecinos mencionaron que no solían ver clientes con frecuencia y que, en comparación con otra sucursal ubicada en un sector distinto de la ciudad, el servicio y la ubicación no resultaban adecuados para atraer a los consumidores del sector. No obstante, el debate ha surgido porque empresas de características similares han logrado mantenerse en la misma zona con el tiempo, lo que sugiere que otros factores también podrían influir en la permanencia de los comercios.

Por otro lado, la Farmacia del Ahorro operó por un período muy corto. Según algunos residentes, la accesibilidad es un factor determinante, ya que entrar o salir de la zona resulta complicado debido al intenso tránsito sobre la Carretera San Fernando, lo que pudo haber afectado la afluencia de clientes.

Estos cierres reflejan una combinación de factores relacionados con la ubicación, el servicio y la accesibilidad que parecen influir en la viabilidad de los negocios en Balcones de Alcalá. Los residentes del sector siguen observando la zona, mientras que el debate sobre las causas continúa entre la comunidad y los comerciantes locales.