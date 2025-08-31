Descartan sufrir pérdidas ganaderas por la canícula

No decesos de reses ni mermas provocó esta vez en la ganadería de Reynosa la canícula mayor que de hecho ya concluyó pero que le seguirá la llamada canícula chiquita que tiene una duración de 10 días, tiempo que se presentará con temperaturas hasta de 40oC y más.

Por fortuna, antes de que iniciara la canícula que son los 40 días con calores más intensos que se presentan cada año, se registraron lluvias que dejaron a su paso desde una y hasta dos y media pulgadas de humedad y eso ayudó bastante para que hubiera suficiente alimento natural para los vacunos así como también par el ganado menor, dijo Gildardo López, quien forma parte de la directiva en la Asociación Ganadera Local en su calidad de vocal.

Incluso, durante la misma canícula, se presentaron algunas lluvias que igualmente dejaron beneficios y humedad al grado de que todavía hay mezquites que siguen floreando.