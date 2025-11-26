En penumbras, Puerta Grande y H. del Sol II

Sin resolver sigue estando el problema de la falta de iluminación pública en varias arterias del fraccionamiento Hacienda del Sol dos y fraccionamiento Puerta Grande.

El problema ya tiene varios meses y es fecha de que las autoridades del municipio no toman las acciones que demandan las familias que habitan ambos asentamientos humanos. Varias cales y avenidas se encuentran en tinieblas y pese a los reiterados llamados hechos por algunos residentes de ambos fraccionamientos, estos no han tenido eco entre las autoridades que tienen la obligación de dotar de alumbrado público a todos los sectores de Reynosa.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Eva Sustaita, una ama de casa, llamó a quien corresponda para que ordene la inmediata reparación del daño que pudieran tener las luminarias que desde hace ya varios meses se encuentran apagadas. Se ignora qué haya pasado con ellas, pero están fuera de funcionamiento y eso preocupa y mucho a la gente sobre todo a la que va a tomar el microbús que la lleve a sus fuentes de trabajo a hora muy temprana.

Tienen que caminar entre la obscuridad, porque se carece de alumbrado público en varias de las arterias. Solamente algunas lámparas encienden por las noches, pero eso no es suficiente para brindar seguridad a quienes a pie tienen que ir hasta donde pasa el transporte público.