Reubican unidades de Salud a IMSS Bienestar

Las unidades de Salud, la Oficina Regional de Tuberculosis, así como el Centro de Atención a la Juventud, dependerán directamente de IMSS Bienestar, según disposición oficial.

Como parte de los cambios dispuestos por las autoridades competentes, la Jurisdicción Sanitaria IV cambia de nombre y se convierte en Dirección del Distrito de Salud para el Bienestar con sede IV en Reynosa.