Reubican unidades de Salud a IMSS Bienestar

Reubican unidades de Salud a IMSS BienestarLas unidades de Salud y el Centro de Atención a la Juventud pasarán a depender directamente de IMSS Bienestar según disposición oficial.
Las unidades de Salud, la Oficina Regional de Tuberculosis, así como el Centro de Atención a la Juventud, dependerán directamente de IMSS Bienestar, según disposición oficial.
Como parte de los cambios dispuestos por las autoridades competentes, la Jurisdicción Sanitaria IV cambia de nombre y se convierte en Dirección del Distrito de Salud para el Bienestar con sede IV en Reynosa.
Esta dependencia solamente atenderá las áreas de prevención de enfermedades diversas, mientras que IMSS Bienestar tendrá a su cargo lo operativo', según lo dio a conocer Iliana Villarreal Cantú, titular de la institución.
EL MAÑANA RECOMIENDA