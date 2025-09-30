Iglesia Católica, a favor de la vida no de la muerte

"La Iglesia Católica está a favor de la vida, no de la muerte ni los asesinatos", declaró en entrevista a El Mañana el Vicario de la Concatedral de Ntra. Sra. de Guadalupe, padre Honorio Domínguez del Ángel.

"El hombre no puede quitar una vida porque la biblia dice no matarás, y el matar a una persona es un mandamiento, y el matar a una persona es matar a un ser vulnerable, indefenso, alguien que no se puede defender", aseguró.

"Todos los documentos que hemos sacado en la iglesia desde antes del Concilio Vaticano II, Human Levite y Familiares Consorcio, entre otros, hablan de esto, cuando empezó todo esto de las personas que están a favor del aborto", senaló.

Nosotros como iglesia tenemos varios documentos, en los cuales siempre defendemos la vida, la vida que empieza desde la concepción. No hablamos de un producto, una cosa, es un ser humano". HONORIO DOMÍNGUEZ DEL ÁNGEL VICARIO DE LA CONCATEDRAL DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE

"Nosotros desde el libro del Genesis se dice Dios crea al hombre y a la mujer, nacimos a imagen y semejanza de Dios y hay una dignidad de la que nadie puede aprovecharse de nosotros".

"Porque ante la presencia de Dios tenemos un gran valor y una dignidad, la importancia es la vida, la procreación. Dios dice multipliques, el fin de la familia es la prol, la prole, es la procreación y es lo que tenemos que cuidar, nuestras generaciones y no caer como otros países, en Europa donde hay puros ancianos, ya no hay vida. Porque así se quedó ya", señaló.

"Nosotros hablando de nuestro Mexico, pasado mañana no sabemos como vamos a estar, y si decimos yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero con mi cuerpo, eso no, ese cuerpo no es tuyo porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios".

"O sea la vida nos la da Dios, pero nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo", anotó. "Va a decir Job, Dios me la da, Dios me la quita. Bendito el nombre del Señor", agregó.

"Pero nosotros no somos dueños de lo nuestro, o sea la vida, la salud, el cuerpo", indicó el Vicario de la Concatedral de Ntra. Sra. de Guadalupe.

"A veces pensamos, no pues yo hago lo que quiero con mi cuerpo, me drogo, tomo y hago lo que yo quiero, pero no, no, todos somos templo del Espíritu Santo, somos rúa, somos viento, somos espíritu", recalcó.

"Dios incluye su espíritu en el ser humano: alma y cuerpo. Pero estas mentalidades que hay hoy en la actualidad, en la época post moderna, son muy limitadas, quiere decir que hay una gran carencia, hoy en la sociedad, en nuestro mundo sobre el valor de la vida, y sobre todo los valores, lo que estoy inculcando como cristiano, inculcando en la vida de los jóvenes de los niños", comentó.

"Pues es fácil hablar pero la vida yo la tengo que defender porque solamente Dios da la vida y entre dichos y hechos hay todo un complot, toda una forma de poner términos sobre el aborto", aseveró el Vicario de la Concatedral de Ntra. Sra. de Guadalupe.

Pero -abundó- la Iglesia Católica tiene su postura, pues hecho desde el Concilio vaticano II, Humane Vite desde Juan Pablo II que nos va a hablar en Familiares Consorcio sobre la familia, la vida, un documento, Humane Vite, desde Juan XXIII.

Se refirió a la mentalidad que hoy en día quiere acabar con la vida, y que con esta desorientación el joven, la muchacha puedan decir es mi cuerpo, yo hago lo que quiero, yo quito, no estoy preparado, no estoy preparada.

Consideró que este tipo de pensamientos "va mas por la carencia de los principios, los valores que debemos tener como sociedad. Como personas porque primero están las personas antes que cristianos".

"Somos personas que tenemos costumbres, principios, que rigen nuestro futuro, nuestra sociedad", expresó.

Es ignorancia por todo lo que nos siembra la sociedad, el mundo, pero si yo como joven tengo costumbres, valores, principios éticos desde mi familia, ahorita no estuviera pasando eso", aseguró.

Y podemos hablar desde la filosofía teológica, defendemos vida porque somos custodios que pasado mañana DIOS nos puede reclamar como diría hace 8 días el Evangelio Dame cuenta de lo que te di. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros?, aseveró

Narró el vicario Domínguez del Ángel que ayer el mismo Evangelio nos hablaba del rico (que no tiene nombre) y el mendigo que es Lázaro, pobre; mueren los dos y ya están en la vida eterna y el rico está sufriendo tormentas y le pide a Abraham que mande a Lázaro. Que moje la punta de su dedo y le refresque la lengua. Pasado mañana no sabemos lo que va a pasar, puede suceder lo mismo.

La pregunta que debemos de hacer en el caso del aborto es esto que estoy promoviendo para empezar, ¿Me hace mas persona?,¿o me lleva a la degradación de la sociedad?. Y ya vemos como está la sociedad, vemos como estamos, ¿como vamos a terminar?.

Esta es la postra de la iIglesia Católica, creo que cada abuelo, cada persona, cada familia debe defender sus principios morales, éticos, religiosos, que rigen su vida, que no debemos cambiar.

Esa es la postura de la iglesia, defender la vida que Dios nos dio a su imagen y semejanza, sabiendo que nos ha creado desde la concepción y que esto no lo puede cambiar una mentalidad de 3 gentes que no saben lo que hacen y que nadie puede ser un asesino, concluyó.

FALTA DE VALORES EN JUVENTUD UN PELIGRO APROBAR EL ABORTO

"Si ahorita aprobamos el aborto, como ya se está haciendo en otros estados, donde ya está, si ahorita aprobamos el aborto, las drogas, esto, lo otro, al rato nuestros jóvenes nos van a reclamar lo que estamos permitiendo, lo que estamos dejando. Pasado mañana dicen aborten, si, aborten. En países de Europa hay puros ancianos, son países donde hay otros ancianos. Hay puro turismo", apuntó.

"Nosotros en la República Mexicana, bendito Dios, hay familias de antes que nos formaron en los años 60s, 70s, 80s, con principios, con valores, con ética, eso ya se está acabando. Que dice el joven, yo soy la autoridad. No hay autoridad, el joven dice yo hago lo que quiero. El joven su autoridad es autoritarismo", puntualizó el vicario Domínguez del Ángel.

Dice el titulo de un libro Padres Ausentes, Hijos Vacíos y otro del mismo autor Padres Obedientes, Hijos Tiranos, y como quien dice por ahí vamos: si no nos ponemos a trabajar desde cualquier denominación de la fe, desde los principios, valores y nuestras costuras desde nuestros abuelitos (y hoy yo me puedo defender aquí), aunque no tengan teología, filosofía o alguna especialidad, y criaron familias de 8 o 10 hijos, con muchos sacrificios, pero ellos tenían la sabiduría de Dios, había principios, había valores, ahorita ya no. Ahorita es lo que se está viendo hoy en la actualidad, que algunos países ya aprobaron la ley del aborto, y aquí cabrían las preguntas: ¿Quien eres para aprobar?, ¿Eres Dios?, no.

Soy simple persona, simple mortal, soy peregrino, aquí en este mundo. Que pasado mañana aquí está la etapa de mi vida. ¿Quién me va a ver?; los hospitales 270, IMSS, ¿como están?, no hay jóvenes, enfatizó.

"Y todavía la gente quiere seguir (con lo del aborto) porque se llama asesinar a un indefenso.Y aparte nosotros en filolosofía analizamos esos temas; todo el trauma que (las jóvenes) van arrastrando en su historia, en su vida, terminan suicidándose porque no soportan su conciencia que te dicta, que te reclama. Como CaÍn y Abel.