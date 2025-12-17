El Paseo de Las Flores, hundida en el abandono

Destrozo total presentan varias arterias del fraccionamiento Paseo de Las Flores y hasta una de sus calles principales que es la Prolongación se encuentra plagada de baches y cuarteadas.

Para sus habitantes, transitar por ellas es peor que circular por las brechas de los ejidos, pues seguramente estas están en mejores condiciones.

La falta de mantenimiento desde que se fundó el asentamiento humano ya hace más de 17 años, la mantiene en un total abandono ante la indolencia de las autoridades municipales, dijo una vecina de la mencionada arteria que dijo llamarse solamente María.

Aunado al abandono total de las calles como la mencionada, también hay que agregar las aguas negras.

Aunado al pésimo estado en que se encuentra la mayoría de las calles, las familias del lugar enfrentan el problema de las fugas de aguas negras que brotan de las alcantarillas de manera muy frecuente.

Tanto en tiempo soleado como en tiempo de lluvia, la presencia de las residuales están casi siempre presentes despidiendo fétidos olores que tienen que soportar los residentes de Paseo de Las Flores.

Hay baches por doquier tanto en la Prolongación Gladiola así como en otras calles más del poblado sector y aunque la gente ha elevado su inconformidad ante las autoridades locales, nadie ha ido en su auxilio.

Mientras tanto, las arterias continúan deteriorándose ante la desesperación de quienes habitan ahí, que ya no hayan a qué autoridad local dirigirse porque nadie les hace caso.



