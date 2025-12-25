Celebran familias entre humo y contaminación

Una densa nube de humo provocó una vez más la quema del basurero ubicado en el ejido Las Calabazas en Reynosa, hecho ocurrido en pleno 24 de diciembre.

Cientos de familias que habitan las colonias Aquiles Serdán, Ampliación Aquiles Serdán, Carmen Serdán, 10 de Mayo, Constitución y hasta el centro de la ciudad, se vieron afectados una vez más por ese tipo de problemas que no ha podido atacar de raíz el ayuntamiento local.

Impacto en la comunidad afectada por el humo

Mientras la salud de muchas familias se encuentra en riesgo, pues respiran pura contaminación por espacio de hasta uno o dos días, las autoridades de Obras Públicas y Medio Ambiente, se mantienen prácticamente con los brazos cruzados, pese a los reclamos de la gente que demanda una solución al problema.

Este 24 de diciembre, todo ese sector amaneció con densa nube de humo que se mezcló con un banco de niebla que hizo su aparición a hora muy temprana. A lo largo de los últimos años, la quema del basurero en cuestión incluidos otros más que operan en distintos sectores de la ciudad, han provocado grave contaminación del medio ambiente.

Acciones de la autoridad ante la quema del basurero

En ocasiones se ha mencionado que el tiradero de Las Calabazas ya fue clausurado, sitio que fungió por varios años como centro de transferencia, pero resulta que sigue la tira de desperdicios y también la quema de los mismos.

Familias de los mencionados asentamientos humanos, insisten en que las autoridades municipales deben intervenir a la mayor brevedad posible.