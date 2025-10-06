Lidera Humberto Prieto calificación de diputados

El Diputado Humberto Armando Prieto Herrera , Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso tamaulipeco, fue ubicado como el legislador local mejor calificado del país por la revista especializada CongresistasMex.

Fueron los ciudadanos tamaulipecos, auscultados en el periodo del primero de agosto del 2024, al 31 de septiembre del presente año, quienes opinaron sobre el trabajo de sus legisladores, tomando en cuenta el desempeño legislativo, los acuerdos parlamentarios, la gestión y el impacto social de sus acciones.

En la lista, entre los diez diputados locales mejor calificados, con el tamaulipeco, se cuentan cinco Presidentes de los órganos de gobierno legislativo, como tales, y otros cinco que se destacaron en el trabajo desarrollado respecto de sus distritos.

En el caso de Prieto Herrera, se destaca el impulso de 15 iniciativas de transparencia y seguridad fronteriza y que con su gestión destinó 20 millones de pesos a mujeres emprendedoras de zonas rurales.

Le sigue en calificación, Jorge Sanen de Quintana Roo, ex-Presidente de la Jucopo, y considerado negociador clave para la sostenibilidad turística y protección de Riviera Maya con perspectivas indígenas.

Paco Vázquez, Presidente de la Jucopoees el tercero, impulsó 22 leyes para transporte/vivienda digna en el Valle de México, así como medió exitosamente en reformas fiscales que generaron 500 millones de pesos adicionales para salud.

El cuarto, Miguel de la Rosa, de Jalisco, coordinó 18 dictámenes en desarrollo urbano, impulsando ciudades inteligentes y sostenibles en Guadalajara.

Benjamín Robles, de Oaxaca el quinto, resalta por 12 iniciativas de derechos indígenas y equidad de género aprobadas con amplio consenso. Facilitó diálogos interculturales que fortalecieron la autonomía zapoteca.

Les siguen José Antonio Jiménez Gutiérrez de Campeche,Esteban Bautista de Veracruz, Santos González de Zacatecas, Víctor Romo del quinto distito de la Ciudad de México y Andrés Villegas del distrito 15 de Puebla.

En el reciente inicio del periodo ordinario de sesiones del pleno local, la diputada presidenta de la mesa destacó que este Congreso, es un espacio de debate real y de altura, donde con libertad las ideas fluyen, sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin revanchismo.

En ello, Eva Araceli Reyes González, destacó el liderazgo y enorme trabajo que lleva a cabo día con día el diputado Humberto Prieto Herrera, quien no solo ha sabido conjuntar caracteres y personalidades distintas, dijo, sino que ha podido dar armonía y rumbo a posturas políticas confrontadas históricamente, pero que han encontrado una causa en común: atender las demandas del pueblo de Tamaulipas.



