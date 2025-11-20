Informará Prieto Herrera sobre sus 18 reformas hoy

Con la finalidad de informar a la ciudadanía respecto a las acciones realizadas e iniciativas impulsadas durante su último año de actividades, el diputado Humberto Prieto Herrera, quien además funge como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, informó que hoy jueves 20 de noviembre estará presentando su informe legislativo. Este se llevará a cabo a través de una transmisión en vivo vía Facebook, la cual se tiene programada a las 6 de la tarde.

Durante una rueda de prensa, Herrera adelantó que estará dando detalles sobre los trabajos que concluyeron el pasado 30 de septiembre, además de informar el estatus de las 18 propuestas que ha realizado de manera individual y han sido presentadas ante el Congreso del Estado, de las cuales dijo que la mayoría han sido ya aprobadas.

Concluyó indicando: "En el informe vamos a dar a conocer las iniciativas que hemos presentado, primero de manera individual; ahí podrán ver algunas de ellas. Han sido 18 iniciativas que se han presentado, muchas de ellas aprobadas, muchas de ellas en comisiones y otras tantas en el proceso de análisis y discusión para que en su momento se dictaminen".