No comodato por limpieza, dice el diputado Humberto

El presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, exigió que "de parte del municipio no quieran poner en negociación un comodato por una limpieza".

Declaró anterior al rechazar la pretensión de la presidencia municipal de querer apoderarse de la Laguna La Escondida, que por decreto gubernamental es una Área Natural Protegida (ANP) y del Parque Cultural.

Dijo que "sí se le ha invertido aquí en Reynosa" a la Laguna La Escondida, refiriéndose al trabajo y colaboración que se ha tenido con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

"Se está trabajando con SEDUMA", subrayó el presidente de la Junta de Gobierno (JUGOB) del H. Congreso del Estado de Tamaulipas.

El diputado local Prieto Herrera de Reynosa, prometió "traer buenas noticias" para Reynosa en el caso del parque urbano conocido como la Laguna La Escondida.

Apenas en septiembre pasado el presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, participó en las mesas de trabajo para la recuperación del Área Natural Protegida Laguna La Escondida, cuyas actividades se desarrollaron en el Parque Cultural.

Como parte de sus actividades legislativas y gestiones, el diputado Prieto Herrera participó en el análisis de las condiciones en las que se encuentra la ANP.

Esto con el propósito de dar rumbo al rescate, recuperación y cuidados a futuro del hábitat natural para la fauna y recreación de los habitantes de la ciudad.

Prieto Herrera se comprometió a sumar esfuerzos en este sentido, trabajando juntos sociedad, Gobierno del Estado de Tamaulipas y Congreso del Estado de Tamaulipas.