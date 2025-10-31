Sale el Congreso al encuentro de la gente

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso libre y soberano de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, encabezó este jueves la sesión itinerante en el Centro de Convenciones y Exposiciones Expo Tampico.

Durante la inauguración de la jornada, expresó que trasladar el Poder Legislativo a distintas regiones de Tamaulipas refleja un nuevo espíritu de apertura, diálogo y cercanía con la gente.

"Estar hoy en Tampico es motivo de orgullo y compromiso. Este Congreso es un Congreso de puertas abiertas, que sale al encuentro de la sociedad para escucharla y legislar desde el territorio", señaló Prieto Herrera.

Durante su mensaje, en representación de los integrantes de la Legislatura 66, agradeció la hospitalidad y colaboración del gobierno municipal de Tampico, que es encabezado por la presidenta Mónica Villarreal Anaya.

Durante su intervención, la presidenta municipal de Tampico, Villarreal Anaya, dio la bienvenida a las y los diputados, quienes eligieron que esta ciudad sea sede de este encuentro ciudadano, celebrando la presencia de los legisladores y la realización de la sesión itinerante.

El presidente de la JUGOB reiteró su compromiso de mantener un Congreso cercano: "Por encima de todo está Tamaulipas. Sigamos haciendo equipo, asumiendo esfuerzos sin distinción de ideologías, porque el bienestar de la gente debe ser siempre nuestra prioridad".

En esta tercera sesión itinerante encabezada por el presidente de la Junta de Gobierno Humberto Prieto Herrera, estuvieron presentes la presidenta municipal de Tampico Mónica Villarreal Anaya, la Senadora Olga Sosa Ruíz, el diputado federal Carlos Cabturosas Villarreal, autoridades representantes de los tres órdenes de gobierno, líderes empresariales e iniciativa privada, estudiantes y miembros de la sociedad civil.



