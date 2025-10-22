Reafirma su compromiso con segundo piso de 4T

Reafirma su compromiso con segundo piso de 4TRecibe Humberto Prieto Herrera a la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, en gira de trabajo
El coordinador de la Junta de Coordinación Política de la bancada MORENA, Humberto Prieto Herrera, acompañó este martes 21 de octubre a la dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Luisa María Alcalde, en su visita por Tamaulipas.
Reunión de coordinadores
Con el objetivo de reafirmar la unidad y continuar con la construcción del segundo piso del Movimiento de Regeneración Nacional, Prieto Herrera recibió y acompañó a la dirigente nacional en la reunión de coordinadores operativos territoriales, mentoras y mentores del partido.
Como parte de este movimiento, y apoyando las actuales asambleas que se realizan a nivel nacional, donde las y los ciudadanos participan en el registro y selección de presidentes y secretarios seccionales del partido, el legislador de MORENA asistió a los actos realizados en Ciudad Victoria.
Compromiso con la 4T
Humberto Prieto Herrera, de esta manera, reafirma su compromiso con la construcción del segundo piso de la 4T, participando junto a Luisa María Alcalde, Presidenta del CEN de Morena, Carolina Rangel Gracida, Secretaria General del CEN y María Guadalupe Gómez Núñez, Presidenta del CEE de Tamaulipas.