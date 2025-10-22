Reafirma su compromiso con segundo piso de 4T

El coordinador de la Junta de Coordinación Política de la bancada MORENA, Humberto Prieto Herrera, acompañó este martes 21 de octubre a la dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, Luisa María Alcalde, en su visita por Tamaulipas.

Reunión de coordinadores

Con el objetivo de reafirmar la unidad y continuar con la construcción del segundo piso del Movimiento de Regeneración Nacional, Prieto Herrera recibió y acompañó a la dirigente nacional en la reunión de coordinadores operativos territoriales, mentoras y mentores del partido.

Como parte de este movimiento, y apoyando las actuales asambleas que se realizan a nivel nacional, donde las y los ciudadanos participan en el registro y selección de presidentes y secretarios seccionales del partido, el legislador de MORENA asistió a los actos realizados en Ciudad Victoria.

Compromiso con la 4T

Humberto Prieto Herrera, de esta manera, reafirma su compromiso con la construcción del segundo piso de la 4T, participando junto a Luisa María Alcalde, Presidenta del CEN de Morena, Carolina Rangel Gracida, Secretaria General del CEN y María Guadalupe Gómez Núñez, Presidenta del CEE de Tamaulipas.