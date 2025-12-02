Reconoce Congreso a la maestra Cecilia Lugo

Durante la sesión solemne realizada este lunes 1 de diciembre, el Diputado Presidente de la JUGOB, Humberto Prieto Herrera, junto al Gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, realizó la entrega de la Medalla al Mérito "Luis García de Arellano" y develaron el nombre de la galardonada en el muro honor.

¿Quién es Cecilia Imelda Lugo Cruz?

En este 2025, la Medalla al Mérito "Luis García de Arellano" fue otorgada a la Maestra Cecilia Imelda Lugo Cruz por su destacada trayectoria en la danza contemporánea.

El Presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Armando Prieto Herrera, destacó la importancia de esta distinción para reconocer a quienes ponen en alto al estado de Tamaulipas: "Para mí es un honor ser testigo de la entrega de esta medalla, reconocimiento que otorgamos a personas tamaulipecas que dejan huella y que enaltecen a Tamaulipas, no solo en México, sino también a nivel internacional, como lo ha hecho la Maestra Cecilia Lugo", señaló.

Reconocimiento a la trayectoria artística de Cecilia Lugo

Durante la intervención, el Gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que la medalla es un reconocimiento que la Maestra Cecilia Lugo recibe de parte del pueblo de Tamaulipas: "El reconocimiento de este Pleno del Poder Legislativo lo recibe para honrar su trayectoria, su vida en el arte, la formación de generaciones de artistas y el haber representado siempre con altura y dignidad a México y a Tamaulipas", resaltó.

Al agradecer a quien la postuló, así como a los legisladores que integran la Legislatura 66, la Maestra Cecilia Imelda Lugo Cruz expresó su orgullo por representar a Tamaulipas y por haber dedicado su vida a una disciplina que, dijo, "construye sensibilidad, comunidad y futuro".

Detalles de la entrega de la Medalla al Mérito

Durante la Sesión Solemne, se contó con la presencia de los titulares de los poderes del Estado, incluida la Magistrada Tania Contreras, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Se develó en el vestíbulo del Recinto Legislativo el nombre de la galardonada, inscrito en letras doradas en el Muro de Honor de la Medalla al Mérito "Luis García de Arellano".